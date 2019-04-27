Putin ile Şi Venezuela, Suriye ve Libya'yı konuştu

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin görüşmesinde Suriye, Venezuela ve Libya'daki durum ele alındı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Pekin'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Suriye, Venezuela ve Libya’daki durumu ele aldıklarını söyledi.

Peskov, iki liderin görüşmesiyle ilgili olarak “İki taraflı olarak gündemde olan ticaret ve ekonomik kalkınma projeleriyle ilgili durum eşleşmesi yapıldı, mevcut sorunlar hakkında görüşüldü, ayrıca uluslararası gündem konusunda fikir paylaşımında bulunuldu. Suriye, Venezuela, Libya ve genel olarak üçüncü ülkelerin her türlü ihlali yaparak uluslararası meselelerde kendileri için daha rekabetçi şartlar oluşturmalarının her iki lider açısından kabul edilemez olduğu gibi konular masaya yatırıldı” ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN RUSYA VE ÇİN'E NÜKLEER SİLAHLAR KONUSUNDAKİ ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer silahları azaltma konusunda Rusya ve Çin’e yaptığı çağrıyı da değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın nükleer cephanelikleri kısıtlama yönündeki girişimleri memnuniyetle karşıladığını, fakat bu fikrin ayrıntılarının da bilinmesine ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Sputnik'in aktardığına göre Peskov basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Nükleer cephaneliklerin kısıtlanmasına yönelik bir takım girişimleri elbette ki memnuniyetle karşılıyoruz, ancak bu durumda birtakım genel sözleri algılamak çok zor. İyi niyetle söylenen bir şey olduğu açık, fakat detayları bilsek daha iyi olur, Başkan Trump neyi kast ediyor, ne şekilde olacak, daha önce bu konuda ön temaslar oldu mu, bunları bilmiyorum. Dolayısıyla iyi niyet göstergesi olarak bu söylenenler takdir edilebilir, fakat bu söylem ciddi bir girişim olarak hiçbir şekilde değerlendirilemez, çünkü henüz bir girişim yok.” diye konuştu.