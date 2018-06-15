Putin ile Netanyahu Suriye'yi konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu telefonda görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre taraflar, Suriye-İsrail sınırında güvenliğin teminine ilişkin ortak çabaları ışığında Suriye'deki durumu ele aldı. Telefon görüşmesi İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın, Suriye'nin İsrail sınır boyundaki durumu görüştüğü Moskova ziyareti ardından gerçekleşti.
Netanyahu , hükümetinin İran'a Suriye'de herhangi bir yerde kalıcı bir askeri varlık için izin veremeyeceği uyarısında bulundu.