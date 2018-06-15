Putin ile Netanyahu Suriye'yi konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu ile Suriye'deki durumu telefon ile konuştuğunu bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu telefonda görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre taraflar, Suriye-İsrail sınırında güvenliğin teminine ilişkin ortak çabaları ışığında Suriye'deki durumu ele aldı. Telefon görüşmesi İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın, Suriye'nin İsrail sınır boyundaki durumu görüştüğü Moskova ziyareti ardından gerçekleşti.

Netanyahu , hükümetinin İran'a Suriye'de herhangi bir yerde kalıcı bir askeri varlık için izin veremeyeceği uyarısında bulundu.