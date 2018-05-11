Putin ile Merkel arasında 'İran' görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, İran nükleer krizi hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'nin, İran nükleer krizi hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, iki lider, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmasından çekilme kararı ile yaşanan krizi değerlendirdi. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası güvenliğin devamı için anlaşmanın devam etmesi gerekliliğinin vurgulandığı belirtildi.