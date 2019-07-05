Putin: İdlib’deki militanlar Libya’ya akın ediyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, İdlib'deki militanların Libya’ya akın ettiğini söyledi. Libya'daki kötüleşen durumla ilgili Moskova'nın özel bir çaba harcamakla yükümlü olmadığını savunan Putin çünkü ülkeyi bu hale getirenin NATO olduğunu kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Roma’da İtalya Başbakanı Guiseppe Conte ile görüşmesinin ardından yapılan ortak basın toplantısında Libya’daki durumun giderek kötüleştiğini söyledi.

Suriye’nin İdlib bölgesindeki militanların Libya’ya akın ettiklerini kaydeden Putin bu durumun endişe verici olduğunu belirtti.

Moskova’nın isteğinin Libya’da savaşan tarafların ateşkeste anlaşıp, siyasi süreci başlatmak için diyaloğa girmeleri olduğunu savunan Putin ancak ülkesinin Libya konusunda güçlü bir çaba sarf etmekle yükümlü olmadığını çünkü Rusya’nın Libya’yı hiçbir zaman bombalamadığını söyledi.

'BU NATO'NUN KARARIYDI'

Putin “Tüm bunların nasıl başladığını ve Libya’da devleti kimin yok ettiğini hatırlamak doğru olacaktır. Anladığım kadarıyla bu NATO’nun kararıydı” dedi.

Conte de Putin’le benzer olarak Libya’da ateşkes ve diyaloğun başlamasından yana olduklarını söyledi.

Libya’da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi’ne bağlı Halife Hafter’in komutasındaki Libya Ulusal Ordusu arasındaki çatışmalarda İtalya’nın belli oranda Trablus merkezli hükümete yakın olduğu görülüyor. Rusya’nınsa Tobruk hükümetine Pantsir hava savunma sistemi sattığı ancak Trablus hükümetiyle de ilişkilerini sürdürdüğü biliniyor.

VATİKAN’A ZİYARET

Putin’in Vatikan’ı da ziyaret etmesi dikkat çekti. Putin Vatikan lideri Papa Francis ile "Ortadoğu’daki Hıristiyan nüfusu koruma" ve "Suriye’ye insani yardım” konularını ele aldıklarını söyledi.

Vatikan’dan yapılan açıklamada Putin ile Papa Francis’in Rusya’daki Katolik Kilisesiyle ilgili bir dizi konuyu görüştükleri, ayrıca Suriye, Ukrayna ve Venezuela başta olmak üzere mevcut uluslararası ilişkilerle ilgili konuları ele aldıkları belirtildi.

BERLUSCONİ İLE HAVAALANINDA GÖRÜŞTÜ

Bir günlük Roma ziyaretinde İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Giuseppe Conte ve Vatikan lideri Papa Francis ile görüşen Putin, son olarak Roma'da havaalanında eski İtalya Başbakanı ve Forza İtalia Partisi lideri Silvio Berlusconi ile de görüştü.