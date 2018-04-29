Putin, Güney Kore Devlet Başkanı ile görüştü

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae- in ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, görüşme talebi Kore Devlet Başkanı Jae-in’den geldi.

Görüşme sırasında Güney Koreli lider, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gerçekleştirdiği tarihi buluşma hakkında Putin’e bilgi verdi. Kore zirvesinde varılan anlaşmanın olumlu değerlendirildiği görüşmede, Kore işbirliğini geliştirmek için varılan mutabakatın "barış ve istikrarın ilerlemesine yardımcı olacağı" söylendi.