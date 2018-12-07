Putin: Güney Avrupa, Yunanistan üzerinden Türk Akımı'na bağlanabilir

Yunanistan Başbakanı Çipras ile Moskova'da görüşen Rusya Devlet Başkanı Putin, Güney Avrupa'nın Yunanistan üzerinden Türk Akımı hattına bağlanmasını ihtimal dışı görmediklerini söyledi.

Yunanistan'ın Türk Akımı doğalgaz boru hattına dahil olma ihtimalini gözden geçirmeye hazır olduklarını söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Avrupa'nın Yunanistan üzerinden bu hatta bağlanmasını ihtimal dışı görmediklerini ifade etti.

Putin, Moskova ve Atina arasındaki diplomatik kriz sonrası Kremlin'de ilk kez bir araya geldiği Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la ortak basın toplantısı düzenledi.

Sputnik'in haberine göre, Atina yönetiminin Türk Akımı'na dahil olma isteğini değerlendiren Putin, hattın Yunanistan topraklarından geçme olasılığını gözden geçirmeye hazır olduklarını belirtti.

'ANKARA VE ATİNA'YLA İSTİŞARE EDİYORUZ'

Putin, "Yunanistan ile önemli enerji projeleri gerçekleştirmeye hazırız. Güney Avrupa'nın Yunanistan üzerinden Türk Akımı'na bağlanması da bunlar arasında. Bu konuyu hem Türk hem de Yunan partnerlerimizle istişare ediyoruz" dedi.

Rus lider, Yunanistan'dan İtalya'ya uzanan bir boru hattının fiilen inşa edildiğini ancak henüz gaz pompalanmadığını da anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu hatta nasıl gaz sevk edeceğimiz üzerine birlikte düşünmemiz gerekiyor. Bu konu, başta ekonomik uygunluk olmak üzere detaylı olarak gözden geçirilmeli. Bunun tamamen gerçekçi olduğunu düşünüyoruz."

ÇİPRAS: AB, TÜRK AKIMI KONUSUNDA ÇİFTE STANDART UYGULUYOR

Türk Akımı'nın Yunanistan topraklarından geçmesine ilgi duyduklarını bir kez daha dile getiren Çipras, AB'nin hattın Yunanistan ve İtalya tarafına doğru uzatılması konusunda çifte standartlı bir tutum sergilediğini belirterek, "Bir taraftan teşvik ediyorlar, diğer taraftan da engel çıkarıyorlar" yorumunda bulundu.