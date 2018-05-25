Putin: Erdoğan’a karşı baskı araçları kullanarak sonuç elde etmesi çok zor

Putin, S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili ABD yönetiminin tepkisi hakkında; 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tanıdığım kadarıyla, birisinin kendisine yönelik baskı araçları kullanarak sonuç elde etmesi çok zor' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin, Rusya’dan sipariş ettiği S-400 hava savunma sistemleri hakkında ABD'den gelen tepkileri değerlendirerek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tanıdığım kadarıyla, birisinin kendisine yönelik baskı araçları kullanarak sonuç elde etmesi çok zor" dedi.

Sputnik'in haberine göre, ABD'nin Türkiye ile yapmış olduğu F-35 satışı anlaşmasına engel koyma çabalarını eleştiren Putin, "Baskı enstrümanları, giderek daha fazla ülkeyi kapsıyor. Şimdi ise bizim S-400 sistemlerimizin alımıyla ilgili. Aslında oldukça garip, Türkiye, bir NATO üyesi olarak S-400 hava savunma sistemleriyle en gelişmiş ve abartmadan söylüyorum sınıfında dünyanın en iyisi olan bir sistemi almaya karar verdi. Ne olmuş yani? Bu bir suç mu?" ifadelerini kullandı.

Başta Yunanistan'a teslim edilen S-300 sistemleri olmak üzere, başka NATO ülkelerine de silah temin ettiklerini anımsatan Putin, "Bu baskı durumunu açıklamakta zorlanıyorum. Bu, kesinlikle Türkiye'ye karşı adil olmayan bir yaklaşım." dedi.

Putin, "Türkiye bu konuda seçim yapma hakkına sahip. Fiyat ve kalite unsurlarını dikkate alarak ulusal çıkarlarını gözetecektir. Bağımsız bir devletin, almaya hazır olduğu ve bu durumda, güvenliğini sağlama konusunda son derece hassas bir ürünü almaya yönelik girişimini kısıtlama getirmeye hangi ülkenin hakkı var? Bence bu kesinlikle aşırı bir davranış" değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu baskılar nedeniyle Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin taşıdığı öneme vurgu yapan Putin, "Kesinlikle, birbirimizle sağlam, tam teşekkülü ve dostane bir ilişkiye ihtiyacımız var. Sayın Erdoğan'ı tanıdığım kadarıyla, birisinin kendisine yönelik baskı araçları kullanarak sonuç elde etmesi çok zor. Aksine, bu Sayın Erdoğan'ı daha da cesaretlendirecektir ve ulusal çıkarlarını gözeterek taviz vermeyecektir" diye konuştu.

TİCARETTE ULUSLARARASI PARA KULLANIMI

Türkiye ve Rusya arasında yürütülen, ticarette ulusal para kullanımı konusuna da değinen Putin, "Doların kullanımına yönelik çeşitli kısıtlamalara yönelik kararlar alan ABD'li ortaklarımız büyük stratejik bir hata yapıyorlar. Çünkü bugüne kadar, doların rezerv döviz olarak kullanılmasına yönelik tüm dünyanın büyük bir güveni vardı. Şimdi ne oluyor? Dünyanın birçok ülkesi, ABD'nin dolarla ödemeyi engellediğini görüyor ve bu dolara bağımlılıktan kurtulmaya çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.