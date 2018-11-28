Putin: Erdoğan ile görüştüm, S-400 satışı dolarla olmadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye yapılacak S-400 alım-satım ile sevkiyatının ABD dolarına takılmadan yapılacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye yapılacak S-400 satışına ilişkin konuştu.

"Rusya dolardan uzaklaşıyor mu? sorusuna Putin, "Biz değil, dolar bizden uzaklaşıyor" yanıtını veren Putin, ABD'nin uluslararası ticarette dolar kullanımı üzerinden ülkelere uyguladığı yaptırım baskısıyla kendilerine zarar vereceğini, bu durumun ülkeleri dolar harici araçlara daha hızla yönlendirdiğini söyledi.

Türkiye'ye satışında anlaşma sağlanan S-400 anlaşmasını örnek gösteren Putin, "Mesela az önce, yaklaşık yarım saat önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. Diğer konuların yanı sıra S-400'leri de görüştük. Anlaşma daha önce yapıldı. Eğer dolar üzerinden satış yapmaya kalksak bu mümkün olmayacak. Biz de SWIFT dışında farklı bir yöntem bulduk. Diğer birçok anlaşmada da benzer yolları kullanmaya mecburuz." dedi.