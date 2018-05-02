Putin, ekonomiyi ve dış ilişkileri onarmak için Kudrin’i ekibine dahil ediyor

ABD'nin yaptırımlarıyla ekonomisi sarsılan ve Batı ülkeleriyle siyasi krizi aşmakta zorlanan Rusya Devlet Başkanı Putin’in eski Maliye Bakanı Aleksey Kudrin’i ekibine katması bekleniyor.

Rusya ekonomisi yaptırımlar ve dış ilişkilerde yaşanan sorunlar nedeniyle sarsılırken Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’yla bozulan ilişkileri yeniden onarmak için yeni adımlar atmayı planlıyor.

Gelecek hafta yapılacak törenle altı yıllık başkanlık dönemine başlayacak olan Putin’in, eski Maliye Bakanı Aleksey Kudrin’i ekonomik strateji ve Avrupa ve ABD’ye açılma konusunda nüfuzlu bir pozisyona getireceği belirtiliyor.

Kudrin’in Putin’in en eski siyasi ortaklarından ve baş ekonomik danışmanlarından biri olduğu bilinirken, bu atamanın Putin’in kavgalı olduğu Batı ülkeleriyle uzlaşma niyetinin bir sembolü olarak görüldüğü söyleniyor.

Rusya hükümet yetkilisinin belirttiğine göre Kudrin’in başkanlık yönetimi içerisinde bir görev alması olası. Kudrin, Putin’in bir sonraki başkanlık dönemi için bir ekonomi politika stratejisi yazarak, emeklilik yaşını yükseltmekten Rusya’nın hükümet ve yargı sistemini yeniden düzenlemesine kadar pek çok yapısal reformlara başlanmasını önermişti. Kudrin’in yönetime dahil olması, belli bir programda anlaşmaya varıldığını da göstermiş olacak.

Kudrin, daha demokratik bir sistem kurulmadığı, Avrupa ve ABD ile siyasi çatışmalar bitirilmediği sürece radikal değişimleri gerçekleştirmenin mümkün olmadığını belirtmişti.