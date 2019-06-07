Putin: Dolar baskı aracına dönüştü, Huawei'ye yapılan teknolojik savaşın başlangıcı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doların baskı aracına dönüştüğünü ve bu sebeple küresel rolünün yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Putin, Çinli şirket Huawei'nin uğradığı yaptırımların 'teknolojik savaşın başlangıcı' olduğunu belirtti.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doların baskı aracına dönüştüğünü söyledi.

Putin, ABD'nin doları kullanarak ülkelere baskı yaptığını belirterek, doların küresel rolünün yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

'ÇATIŞMALARA VE TİCARET SAVAŞLARINA YOL AÇIYOR'

ABD'nin "hakimiyet modelinin sonu olmayan çatışmalara, ticaret savaşlarına ve başka anlaşmazlıklara yol açtığını" söyleyen Putin, bu küresel modelin kriz yaşamakta olduğu belirtti.

Kuzey Akım 2 enerji projesinin de bu sebeple sorunlar yaşadığını söyleyen Putin, projenin "ayrıcalıklara alışmış olanların mantığına uymadığını" savundu.

'ABD PARA BİRİMİNE GÜVEN AZALIYOR'

"Baskı aracı" haline getirilen ABD para birimine küresel güvenin azalmakta olduğunu söyleyen Putin, uluslararası ekonomik kurumlarının rolünün güçlendirilmesi gerektiğini ve bu kurumların ekonomik büyümeyi artırmak için kullanılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Putin, Huawei'yi küresel pazardan çıkartmak için çalışıldığını, ABD'nin bu hamlesinin "teknolojik savaşın başlangıcı" olduğunu da ifade etti.