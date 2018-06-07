Putin Çin medyasına konuştu: Doğum günümü sadece Şi kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin medyasına konuşarak Çin lideri Şi Cinping ile yakın ilişkilerini övdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin devlet televizyonuna çeşitli açıklamalarda bulundu.

SCMP'nin haberine göre Putin, Şi Cinping ile birlikte "sosis yiyerek vodka içtiklerini" söyledi. Şi Cinping ile ilişkilerini öven Putin, doğum gününü yalnızca Şi Cinping'in kutladığını öne sürdü. Buna karşın Putin'in doğum günü sırasında Asya-Pasifik zirvesinde olduğu ve burada dünya liderlerinin Putin'in doğum gününü kutladığı biliniyor.

CCTV'de yayımlanan açıklamaların Çin-Rusya ilişkileri ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırganlığı sebebiyle yakınlaşırken duyurulması dikkat çekti.

Bu haftasonu Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılacak olan Putin'in, zirveden önce Şi için "güvenilir bir ortak ve iyi bir arkadaş" dediği kaydediliyor.

Rus medyası, Putin'in doğum günü sırasında Şi Cinping ile görüştüklerini ve samimi bir ortamda geçen görüşmede "babalarının İkinci Dünya Savaşı anılarını paylaştıklarını" aktarmıştı.

Şi Cinping'in 2012'de göreve gelmesinden beri Putin'le en az 20 görüşme yaptığı biliniyor. Putin açıklamalarında "hiçbir dünya lideriyle bu kadar yakınlaşmadığını" öne sürdü.