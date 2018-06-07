Putin: Avrupa'yı ABD konusunda uyardım ama kimse dinlemek istemedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde televizyonlardan canlı yayımlanan Direkt Hat programında konuşuyor. Putin, ABD’nin kendi kurallarını dayatacağı konusunda birkaç yıl önce Avrupa’yı uyardığını ama kimsenin dinlemek istemediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in her yıl halktan gelen soruları yanıtladığı Direkt Hat programı bugün ülke televizyonlarında canlı olarak yayımlanıyor. Putin programda yaptığı açıklamada birkaç yıl önce Avrupa’yı, ABD’nin diğer ülkelere kendi kurallarını dayatacağı konusunda uyardığını ancak kimsenin o zaman bunu dinlemek istemediğini söyledi.

Reuters’ın haberine göre, Rusya lideri Washington’un diğer uluslara dayattığı çelik gümrük tarifelerinin yaptırım anlamına geldiğini belirtti ve Avrupa ülkelerinin bu tür tedbirlerden etkileneceklerini daha önce akıllarına getirmediklerini kaydetti.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre de Putin, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara gerekçe olarak gösterilen Kırım'a gönderme yaptı.

'MEKSİKA VE KANADA DA MI KIRIM’I İLHAK ETTİ?'

Putin şunları söyledi: "ABD'nin çelik ve alüminyumun ithalatında yalnızca Avrupa'ya değil, Kanada ve Meksika için bile yüksek vergiler getirmesi aslında yaptırım. Bunu ne için getirdiler? Yoksa -pek çok partnerimizin bize yönelttiği suçlama gibi- 'Kırım'ı mı ilhak ettiler?' Hayır. Bunlar (ek vergiler) ABD'nin pragmatik ulusal çıkarlarıyla ve ülkedeki mevcut yönetimin bu çıkarları nasıl anladığıyla ilgili."

ÇAĞRI MERKEZLERİNE 2 MİLYONA YAKIN SORU

Putin'le 2001'den beri her sene düzenlenen Direkt Hat programı için bu yıl çağrı merkezlerine neredeyse 2 milyon soru ulaştığı belirtildi.

Sorulardan bazıları, Rusya liderinin ABD Başkanı Donald Trump'la buluşmayı planlayıp planlamadığı, Batı'yla ilişkilerin yakın zamanda düzelmesini bekleyip beklemediği, Rusya'daki geçim sıkıntılarını gidermek için ne yapmayı planladığı ve petrol fiyatlarının bu kadar hızlı yükselmesinin sebepleriyle ilgili.

Putin geçen yıl düzenlenen programda dört saat süren canlı yayında kendine yöneltilen 70 soruya yanıt vermişti.