Putin: Avrupa’nın Kuzey Akımı 2’ye ihtiyacı var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Kuzey Akımı 2 projesi Avrupa ülkelerindeki gaz tüketiminin giderek artması, gaz stoklarının ise azalması nedeniyle bu ülkelere gerekli.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile Soçi'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Putin, doğalgaz boru hattı projesi Kuzey Akımı 2’nin Avrupa için gerekli olduğunu söyledi.

Sputnik'in haberine göre Putin, "Kuzey Akımı 2 Avrupa'ya gerekli olan bir proje. Finlandiya Devlet Başkanı (Sauli Niinistö) az önce Arktik bölgesinde daha ekolojik bir yakıta geçilmesi gerektiğini söyledi ve bu kesinlikle doğru bir öneri. Ancak bu, 'mavi yakıtın' kullanıldığı tek alan değil. En önemli husus, Avrupa da dahil olmak üzere tüketim hacimlerinde meydana gelen artış. Örneğin Gazprom, AB ülkelerine yaptığı sevkiyatları yüzde 13 arttırdı. Norveç, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin öz stoklarındaysa azalma var ve bu, uzmanlar tarafından tespit edilen 'tıbbi' bir gerçek" diye konuştu.

DANİMARKA HENÜZ İNŞAAT İZNİ VERMEDİ

Kuzey Akımı 2 projesi, Rusya'dan Almanya'ya kadar Baltık Denizi boyunca toplam 55 milyar metreküp kapasite ile iki hatlı bir boru hattının döşenmesini kapsıyor.

Yeni boru hattı Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka'nın bölgesel veya münhasır ekonomik bölgeleri üzerinden Almanya'ya geçecek. Şu anda gaz boru hattının işleticisi olan Nord Stream 2 AG şirketi, sadece Danimarka'dan inşaat izni bekliyor.

KUZEY AKIMI 2’YE TRUMP KARŞI ÇIKIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Akımı 2 projesine karşı çıkıyor. Temmuz başında yapılan NATO zirvesinde konuyu gündeme getiren Trump, AB’nin ABD’den sıvılaştırılmış doğalgaz almasını istiyor.