Putin ABD'nin kararı sonrası Güvenlik Konseyi'ni topladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkma durumuna ilişkin Güvenlik Konseyi'ni topladı.

Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Putin, konsey toplantısında 'ABD'nin INF'den çıkması, Venezuela'daki son durumu ve güncel iç politika konularını görüştü.

Sputnik'in haberine göre; toplantıda, konsey üyeleri Venezuela'daki durumun dış müdahale olmadan ülkedeki iç krizden bağımsız çözülmesine ihtiyaç olduğu görüşünü paylaştı. ABD'nin INF'den çıkması sonrası karşılaşılabilecek uluslararası güvenlik ve stratejik sorunlarının da ele alındığı toplantıda, ülkedeki mevcut ekonomik ve sosyal meseleler de görüşüldü. ABD, anlaşmadan ayrıldığını açıklamasının ardından teknik olarak 6 aylık sürenin sonunda anlaşmadan tamamen ayrılmış olacak.