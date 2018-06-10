Putin: ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi, bölgedeki duruma olumsuz etki ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin İran konusundaki tutumunun bölgede olumsuzluk yarattığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin nükleer anlaşmasından çekilmesinin bölgedeki istikrar üzerinde olumsuz etki yaptığını söyledi.

Sputnik'in haberine göre Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un arasında gerçekleşecek zirveyi de olumlu değerlendirdiklerini ifade etti.

Çin'de yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinin basın toplantısında konuşan Putin, "İran nükleer programı ile ilgili olanlar elbette ülkelerimizi endişelendiriyor. ABD'nin İran Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan çekilmesi durumu daha da gerginleştirebilir. Rusya olarak Plan'ın sıkı bir şekilde uygulanmasından yanayız ve sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'TRUMP VE KİM ARASINDAKİ ZİRVEYİ OLUMLU KARŞILIYORUZ'

Putin, basın toplantısında Pekin'in Kore yarımadasındaki nükleer krizinin çözümü konusunda büyük katkıları olduğunu belirterek, "Kore yarımadasındaki durumun normalleştirilmesi ŞİÖ çerçevesinde desteklenmeli. Rusya olarak ABD ile Kuzey Kore arasında yapılacak zirveyi olumlu karşılıyoruz" dedi.

Kore yarımadasındaki durumun ŞİÖ ülkelerinin güvenliği üzerinde büyük etkisi olduğunu belirten Putin, "Pyongyang, Seul ve Washington'ın krizin siyasi yolla ve Rusya ile Çin'in teklif ettiği yol haritası doğrultusunda, diyalogla çözülmesi yönündeki çabalarını takdir ediyoruz" ifadesini kullandı.

Putin, ŞİÖ'nün bölgedeki durumun normalleştirilmesi için çaba göstermeye devam edeceğini de ekledi.

KDHC lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında salı günü Singapur'da tarihi bir zirve gerçekleşecek.