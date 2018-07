Putin, ABD'nin eski Rusya Büyükelçisi'nin sorgulanmasını istedi

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz Pazartesi günü Helsinki'de gerçekleştirdiği zirveye ilişkin tartışmalar olanca şiddetiyle sürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Helsinki'deki zirvenin hemen ardından Trump'la birlikte gerçekleştirdiği basın konferansı sırasında, ABD doğumlu İngiliz sermayedar Bill Browder'ın Rus yetkililer tarafından sorgulanmasını önermiş, bu talebe Trump'ın "hayır" yanıtını vermemesi Washington'da sert tartışmalara yol açmıştı.

Son olarak, Putin'in yalnızca çevirmenlerin bulunduğu ikili görüşme sırasında Trump'a, ABD'nin eski Rusya Büyükelçisi Michael McFaul için de benzer teklifi sunduğu öne sürüldü.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ YALANLAYAMADI

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın iddialara ilişkin gazetecilerin sorusunu muğlak ifadelerle yanıtlaması, eski ve hala görev başında olan ABD'li diplomatların yanısıra, siyasetçilerin de tepkisini çekti.

Putin'in böyle bir teklifte bulunduğunu doğrulayan Sanders, Trump'ın Rus lidere herhangi bir taahhütte bulunmadığını ancak bu konuyu görüşmek üzere ekibiyle biraraya geleceğini açıkladı:

'DİPLOMATLARI TEHLİKEYE ATTI'

Sanders'ın ya da Trump'ın kesin bir dille Putin'in talebini geri çevirdiğini açıklamaması ise eleştiri yağmuruna yol açtı.

ABD'deki medya kuruluşlarının Putin'in önerisine ve Beyaz Saray'ın "kabul edilemez tavrına" ilişkin yayınladıkları haberlerde, çok sayıda "adı açıklanmayan görev başındaki diplomatın" ABD Başkanı'na karşı sert ifadeler içeren görüşlerine yer verildi.

ABD'nin eski Afganistan Büyükelçisi Ronald Neumann da, Trump'ı açıkça eleştirerek, "Eğer ABD, herhangi bir hata kanıtı olmaksızın, eski bir diplomatının yabancı bir hükümet tarafından sorgulanmasına izin verirse, bu çok korkunç bir şey olur" değerlendirmesini yaptı.

Eski ABD Birleşmiş Milletler Temsilcisi Susan Rice ise, sosyal medyadan paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Beyond outrageous. Amb. McFaul served our country honorably and with full diplomatic immunity. If the White House cannot defend and protect our diplomats, like our service members, they are serving a hostile foreign power not the American people. https://t.co/XjtYrKMBjX

— Susan Rice (@AmbassadorRice) 18 Temmuz 2018