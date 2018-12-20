Putin: ABD'nin çekildiğine dair henüz bir belirti görmüyoruz

Yılsonu basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Suriye'den çekildiğine ilişkin henüz bir belirti görmediklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, büyük yıl sonu basın toplantısı için Rus ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi.

Putin, ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla ilgili olarak "ABD daha önce de defalarca Afganistan'dan çekileceğini söylemişti fakat hâlâ oradalar" dedi.

Putin, "IŞİD'in Suriye'de yenildiği konusunda (ABD Başkanı Donald) Trump ile genel olarak aynı fikirdeyim. Fakat IŞİD militanlarının yeniden bir araya gelme riski hâlâ korunuyor. ABD askerlerinin Suriye'den çekileceği konusunuysa bilmiyorum. Biz henüz herhangi bir geri çekilme belirtisi görmüyoruz. ABD daha önce de defalarca Afganistan'dan çekileceğini söylemişti fakat hala oradalar" diye konuştu.

'NÜKLEER SAVAŞ GEZEGENİN SONUNU GETİREBİLİR'

Sputnik'in aktardığına göre nükleer savaş çıkmasından korkan küçük çocuğunu nasıl sakinleştirebileceğini soran gazeteciye ise Putin şu cevabı verdi:

"Nükleer savaş tehlikesi önemsizmiş gibi gösteriliyor. Bu şu anda imkansız olan ya da kritik önemde olmayan bir şey gibi görülebilir. Fakat eğer böyle bir şey olursa bu medeniyetin hatta gezegenimizin sonunu getirebilir. (ABD) INF Anlaşması'ndan (Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması) çekilmeye hazırlanıyor. Bir sonraki aşamada ne olacağını kestirmek zor. Üstün güç olmak için çaba harcamıyoruz; olması için çaba harcadığımız şey, dengenin korunması. Fakat güvende olduğumuzu temin edebilirim. Bunu nasıl yapmamız gerektiğini biliyoruz."

Çocukluğunu Sovyetler Birliği döneminde yaşamış bir gazetecinin "Çocukluğumuzda nükleer savaştan çok korkardık" sorusuna ise Putin'in yanıtı "Şimdi korkmuyor musunuz?" oldu.

UKRAYNA İLE GERİLİM

Putin, Kırım açıklarında Rus karasularını ihlal ettikleri için el konulan Ukrayna savaş gemilerindeki askerlere ilişkin olarak da "Kiev, onları (askerleri) öldüreceklerini düşündüğü için gönderdi. (Rusya'da tutuklu bulunan) Ukrayna askerlerinin akıbetinin ne olacağına mahkeme karar verecek" dedi.