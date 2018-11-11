Putin: ABD ile müzakereleri yeniden başlatmak istiyoruz

Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya'nın ABD ile müzakerelere yeniden başlamak istediğini söyledi. Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, Paris'te el sıkışmıştı.

1. Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yılı sebebiyle Paris'te bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile henüz görüşme gerçekleştirmediğini, ancak bir görüşme yapılabileceğini söyledi.

Putin, Rusya'nın ABD ile kapsamlı müzakerelere yeniden başlamak istediğini ifade etti.

MACRON'UN PLANINA DESTEK

Trump ile Paris'te el sıkışan Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliği yaptığı resepsiyonda da Trump ve Avrupa Birliği liderleriyle aynı masaya oturdu.

Rusya lideri, Macron'un "AB ordusu" kurma fikrini de destekleyerek, bunun "güvenliği sağlamak için net ve doğal bir istek olduğunu ifade etti.

Buna karşın Putin, NATO'nun Rusya sınırındaki tatbikatlarına karşı çıkarak, Rusya'nın NATO ülkelerine yakın bölgelerde tatbikat yapmaktan kaçındığını belirtti.