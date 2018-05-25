Putin, 2024'te görevi bırakacağını duyurdu

Putin, 2024'te görev süresi bittiğinde Rus anayasasına saygı göstereceğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir kimsenin iki kez üst üste başkanlık yapmasını yasaklayan Rus anayasasına saygı göstererek, 2024'te görev süresinin sona ermesiyle birlikte görevini bırakacağını duyurdu.

St Petersburg'daki bir ekonomi forumunda gazetecilere yapılan ve devlet televizyonunda yayınlanan bu açıklama bir sürpriz değil ve altı yıl içinde Putin'in görevinden vazgeçeceği anlamına gelmiyor.

İki kez üst üste başkan seçilmesinin ardından, Rusya anayasasının iki dönemden daha fazla başkanlık yapılmasına müsaade etmemesi nedeniyle 2008-2012 yıllarında başbakanlık görevini üstlenen Putin, 2012’de yapılan seçimlerde oyların yüzde 63,6’sını alarak yeniden devlet başkanı seçilmişti.

Putin, görevden ayrılıp ayrılmayacağı sorulduğunda, “Her zaman Rusya Federasyonunun anayasasına uyduğum ve uyuyorum. Anayasada, hiç kimsenin üst üste ikiden fazla kez hizmet edemeyeceği açıkça yazıyor. Bu kurala uymayı planlıyorum” yanıtını verdi.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) lideri Josef Stalin’den bu yana, 18 yıllık iktidarıyla Rusya’nın en uzun süre görev yapan lideri olan Putin, görev süresi bittiğinde tam 24 yıl hizmet vermiş olacak.

Vladimir Putin, 65 yaşında.