Putin, 2024 hedeflerini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, altı yıllık programını açıklayarak ekonomik kalkınma ve bilimsel gelişmelere dair iddialı vaatlerde bulundu. Financial Times Putin’in vaatlerini ‘ütopik’ olarak değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın önümüzdeki altı yıl içinde bilim-teknoloji alanında ve sosyo-ekonomik kalkınmada atılım gerçekleştirmesi gerektiğini vurgulayarak yeni döneme büyük vaatlerle başladı.

Financial Times, Putin'in hedeflerinin iddialı olmaktan öte ütopik olduğunu, IMF'nin 2024 öngörüleriyle örtüşmediğini yazdı.

Rusya Devlet Başkanı, 2024'e kadar ülkede yaşam standardını köklü bir şekilde yükseltmek ve ülkeyi modernleştirmek için hükümete belirlenen dokuz “ulusal hedef” üzerine yoğunlaşma talimatı verdi. Putin, “Bunlar boş sözler değil, hepsini hesapladık” diye konuştu.

Altı yıllık harcama konusunda Başbakan Dmitriy Medvedev tarafından açıklanan rakam, Rusya gayrisafi milli hasılasının yüzde 9'una, bu yılın toplam gider bütçesinin yarısına tekabül ediyor.

Putin'in 2024 ulusal hedefleri arasında Rusya'yı dünyanın en büyük beş ekonomisi arasına taşımak, ortalama yaşam süresini 78 yıla çıkarmak, Rusya'yı eğitimde dünyanın ilk 10 ülkesi arasına taşımak, enerji dışı ihracatı yıllık 250 milyar dolara yükseltmek gibi başlıklar bulunuyor.