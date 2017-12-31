Puigdemont'tan İspanya'ya çağrı

Bağımsızlık ilanından sonra Madrid hükümeti tarafından azledilen Katalan lider Puigdemont, İspanya'ya seçim sonuçlarını tanıması için çağrıda bulundu.

Katalonya Özerk Yönetim eski Başkanı Carles Puigdemont, yeni yıl için bir video mesajı yayınladı.

Puigdemont videoda, İspanya hükümetine 21 Aralık'taki ayrılık yanlısı partilerin çoğunluğu kazandığı seçim sonuçlarını kabul etmesi için çağrıda bulundu.

Katalan lider, Belçika'nın başkenti Brüksel'de konuştu. Eski Başkan, "İspanya hükümeti iddia ettiği gibi demokratik davranmak istiyorsa bu bir fırsat. 21 Aralık'ta ayrılık yanlılarının kazandığı seçim sonuçlarını kabul etmeli" dedi.

İspanya hükümetinden, neden oldukları hasarı onarmaları ve Katalan halkının yasal izni olmadan kaldırdıkları her şeyi yerine koymaları talebinde bulundu.

Eski Katalan lider, "Başbakan Rajoy Katalanların iradesini tanımak için daha neyi bekliyor?" sorusunu sordu.