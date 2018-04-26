Programa Arap öğrenci seçildi, 5 milyon dolarlık bağış kesildi

İsrail'de Arap bir tıp öğrencisinin burs almak için seçilmesinin ardından, kuruma verilen 5 milyon dolarlık bağış kesildi.

İsrail'in Ramat Gan kentinde bulunan Şeba Tıp Merkezi, İsviçre'de yaşayan bir aileden yıllık 5 milyon dolar bağış alıyordu. Bu bağış genç doktorlara ve tıp öğrencilerine veriliyordu.

Times of Israel'in haberine göre 13 yıldır süren programa bu yıl Arap bir öğrenci dahil edildi. Arap öğrencinin burs alacağını öğrenen aile, kuruma verdiği 5 milyon dolarlık bağışı geri çekti.

Habere göre ailenin kararı ırkçı sebeplerle alındı. Aile hastaneye Arap öğrenciyi programdan çıkartmaları durumunda bağışı sürdüreceğini bildirdi, ancak bu teklif hastane yönetimi tarafından kabul edilmedi.

Hastane yönetimi seçilen kadın tıp öğrencisinin "parlak, çalışkan ve kendini adamış" bir doktor adayı olduğunu belirtti.

Hastanenin burs programı için başka bir kaynak bulduğu açıklandı.