'Pride' filminin ekibi Türkiye'yi kınadı

2014 İngiltere yapımı 'Pride' filminin ekibi, geçen ay Komünist LGBT'ler tarafından gerçekleştirilecek gösterimin Ankara Valiliğince yasaklanmasını kınadı. Filmin yazarı ve yönetmeninin de aralarında bulunduğu ekip, Türkiye'nin baskıcı tutumunu eleştirdi.

2014 İngiltere yapımı 'Pride' filminin ekibi, geçen ay Komünist LGBT'ler tarafından gerçekleştirilecek gösterimin Ankara Valiliğince yasaklanmasını kınadı.

The Guardian’ın haberine göre Ankara’da geçen ay Onur Haftası etkinlikleri kapsamında Komünist LGBT’ler tarafından gerçekleştirilmesi planlanan "Pride" adlı film gösteriminin Valilik kararıyla yasaklanması üzerine film ekibi bir açıklama yayınladı.

Açıklamada Ankara'daki gösteriminin ve ardından İstanbul Onur Yürüyüşü’nün yasaklanmasından duyulan rahatsızlık dile getirildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Ankara Valiliği ve yetkililerinin 'Onur' filmini yasakladıklarını bildirmeleri, politik otoriteciliğin sanatsal ifadeyi düşman olarak gördüğünün korkunç bir hatırlatmasıdır. Onur Yürüyüşü son üç yıldır resmen yasaklanıyor. Yaklaşık 40 eylemci de polis şiddetine maruz kaldı. 28 Haziran’da gerçekleştirilmesi planlanan Ankara’daki 'Onur' filmi gösterimi ise Ankara Valiliği tarafından 'nefrete sürükleyebileceği' gerekçesi ile yasaklanıyor. Bu noktada, yasaklamalara meydan okuyan Türkiye’deki LGBT'lere dayanışma ve destek mesajlarımızı gönderiyoruz. Ankara Valiliği’nin yasak kararını kınıyoruz. Türkiye’deki yetkililerin baskıcı tutumlarını kınamaları için Londra’daki Türkiye Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson’a çağrıda bulunuyoruz.”

Yayınlanan açıklamanın imzacıları arasında film yönetmeni Matthew Warchus ve senaryo yazarı Stephen Beresford da bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Komünist LGBT'ler geçen ay Onur Haftası etkinlikleri kapsamında Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde "Pride" filmini göstereceklerini duyurmuştu. Gösterime yarım saat kala Ankara Valiliği, söz konusu filmin gösterimini yasakladı. Bunun üzerine Komünist LGBT'ler "Onur Yasaklanamaz" başlıklı bir açıklamaya valiliğin yasağını kınadı.

'ONUR' FİLMİ NEDİR?

Stephen Beresford’un yazıp Matthew Warchus’un yönettiği 2014 yapımı film Pride, gerçek bir olaydan uyarlanmış. 1980’lerin başında İngiltere’de geçen hikaye, "Demir Leydi" lakaplı Margaret Thatcher’ın muhafazakar hükümetinin hedef aldığı iki farklı grubun, yapılan haksızlığa karşı birleşmelerini konu alıyor. Hükümetin uyguladığı kapitalist politikalar sonucu madenlerin özelleştirilmesi, büyük grevlere neden olur. Diğer taraftan her daim haksızlığa uğrayan ve Thatcher hükümeti döneminde üzerindeki baskıyı daha da hisseden bir grup eşcinsel, aynı yollardan geçtiklerini düşündükleri için madencilere destek olmaya karar verir. Ulaştıkları madenci dayanışma grupları onlara cevap vermese de, Galler’de bulunan küçük bir köydeki madenciler yardımlarını kabul eder. Böylece birbirini tanımak için adım atan iki grup, uğradıkları ayrımcılığa karşı birlikte savaşacaktır…