Prens Salman'dan 'İran' açıklaması: Aramızda savaş çıkabilir

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, 'İran ile 10-15 sene içerisinde bir savaş çıkabilir' dedi.

Wall Street Journal'a röportaj veren Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Batılı ülkeleri Tahran'a karşı daha sert yaptırımlar uygulamaya çağırdı.

ABD ziyaretinde konuşan Salman, “İran’la askeri bir çatışmayı önlemeyi başarmalıyız, eğer bunda başarısız olursak muhtemelen önümüzdeki 10-15 yıl içinde İran'la savaşacağız" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde, Prens Salman İran'ın dini lideri Ali Hamaney için "Ortadoğu'daki yeni Hitler" demiş ve Tahran’ın nükleer programını geliştirmesi halinde bölgede silahlanma yarışı olasılığının olduğunu belirtmişti.

Bin Salman’ın bu açıklamalarına, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi de Prens'i "hezeyan içindeki toy bir kişi" olarak nitelendirmişti.