Prag'da Sovyet generalinin anıtının kaldırılma kararına tepki: Kendini zincirledi

Çekya'nın başkenti Prag'da Mihail Şultz isimli genç bir adam, İkinci Dünya Savaşı'nda Kızıl Ordu’nun 1. Ukrayna Cephesi’nin komutanlığını yapan Sovyetler Birliği Mareşali Ivan Konev’in anıtının kaldırılma planına, anıtın önünde kendini zincirleyerek tepki gösterdi.

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da Mihail Şultz isimli genç bir adam, İkinci Dünya Savaşı'nda Kızıl Ordu’nun 1. Ukrayna Cephesi’nin komutanlığını yapan Sovyetler Birliği Mareşali Ivan Konev’in anıtının kaldırılma planına, kendini zincirleyerek tepki gösterdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Şultz'un kendisini zincirlemesi üzerine anıtın önüne gelen polis, kamu düzeninin ihlaline dair bir kanıt bulunmadığı gerekçesiyle olay yerinden ayrıldı.

Bölge yönetimini ‘boşyere tahrik etmekle’ suçlayan Şultz, aynı günün akşam saatlerine dek anıta zincirli kaldıktan sonra eylemini sonlandırdı.

Şultz, “Konev anıtının kaldırılacak olması beni şahsen ilgilendiren bir mesele. Dedem de İkinci Dünya Savaşı’nda bizzat çarpıştığı için, bu mesele kesinlikle beni de ilgilendiriyor” açıklamasında bulundu.

Bölge sakinlerinin de, Konev anıtının kaldırılmasının gündeme gelmesi üzerine hem anıtın hem de belediyenin önünde protestolar düzenleyerek tepki gösterdikleri belirtildi.

Prag 6 belediye meclisi üyeleri, geçen hafta Konev anıtını kaldırarak yerine Prag’ın bağımsızlığını sembolize eden bir anıt dikilmesine oy birliğiyle karar vermişti. Prag 6 Belediye Başkanı Ondrej Kolar, anıtı kaldırma kararını Kızıl Ordu’nun 1945 yılında Çekoslovakya’ya ‘korku saldığını’ gerekçe göstererek savunmuştu.

Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milos Zeman, anıtı kaldırma kararının utanç verici olduğunu ve anıtın olduğu yerde kalması gerektiğini söyledi.