Portekiz'de 'sosyal-demokrasi' sona mı yaklaşıyor?

Portekiz'de 2015 seçimlerinin ardından göreve gelen Sosyalist Parti hükümeti, Avrupa'da daha 'işçi dostu' bir krizden çıkış stratejisinin temsilcisi olarak görülüyordu. Orta erimde, gerçeklerle pek çok açıdan örtüşmeyen bu algının tamamen son bulması bekleniyor.

Portekiz'de 2015 seçimlerinin ardından göreve gelen Sosyalist Parti hükümeti, Avrupa'da daha "işçi dostu" bir krizden çıkış stratejisinin temsilcisi olarak görülüyordu.

Ancak çok da uzun olmayan bir vadede, gerçeklerle pek çok açıdan örtüşmeyen bu algının tamamen son bulması bekleniyor.

PCP'NİN DIŞARIDAN DESTEĞİ

2008 krizinin en ağır etkilediği ülkelerden biri olan Portekiz, tıpkı borç krizine yuvarlanan diğer ülkeler gibi Almanya'nın gözetiminde kemer sıkmaya gitti.

Özellikle 2011-2014 döneminde gerçekleştirilen büyük özelleştirmeler ve ücret kesintileri, işçi sınıfının ve genel olarak emekçi halkın damarına basmış, bu sermaye yanlısı politikaların uygulayıcısı olan Sosyal Demokrat Parti (PSD)- Halk Partisi (CDS) koalisyon hükümetinin oy kaybı yaşamasına yol açmıştı.

PSD ve Hristiyan-Demokrat CDS'nin koalisyon hükümeti, 2015 yılındaki seçimlerde yerini, yine sosyal demokrat başka bir parti olan Sosyalist Parti'ye (PS) bırakmıştı.

Meclis'te tek başına hükümet kuracak çoğunluğu yakalayamayan PS'ye, Portekiz Komünist Partisi (PCP) birtakım şartlar karşılığında dışarıdan destek vermiş, ancak hükümete katılmayacağını açıklamıştı.

PS'NİN VERDİĞİ SÖZLER...

PS, gerçekten de görünüşte PCP'ye ve onun öncülük ettiği örgütlü işçi sınıfına verdiği sözleri tuttu.

PCP'nin 29-30 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirdiği Merkez Komite toplantısının ardından yayınlanan deklarasyonda da tutulan sözlere, "halkın mücadelesinin kazanımları" olarak yer verildi:

"Son iki buçuk yılda, sınırlı bir şekilde de olsa, kitle eylemlerinin ve PCP'nin belirleyici katkısının sonucu olarak değer atfedilebilecek, bir takım adımlar atılabildi. Diğer şeylerin yanında: Sosyal güvenlik alanında, 2017 ve 2018'de emeklilik maaşlarının arttırılması, aile yardımlarının arttırılması, engellilere sosyal güvence, işsizlik maaşlarındaki kesintinin son bulması, ilk ve orta öğretim kurumlarının müfredatında yer alan ders kitaplarının ücretsiz hale getirilmesi. Çalışma yaşamı alanında, gasp edilen 4 tatilin geri kazanılması, kamu personelinin ve emeklilerin Noel ikramiyelerinin verilmesi, PS'nin direnç göstermesine rağmen ücret arttırımı, ulusal asgari ücrette artış. Kamuya 35 milyon avro gelir bırakacak şekilde büyük şirketlerin vergilerinin arttırılması, yüksek değerli mülkiyete ek vergi getirilmesi... Lizbon Metrosu'nun, Carris'in (Lizbon otobüs şirketi) ve STCP'nin (Porto otobüs şirketi) özelleştirme süreçlerinin geri alınması..."

PS KEMER SIKMADI MI?

Portekizli komünistler tarafından dahi, "sınırlarına rağmen" kazanım olarak kabul edilen bu iyileştirmeleri -daha doğrusu, gasp edilen hak ve alım gücü iadesi- alkışlanacak olumlu adımlarmış gibi duruyor.

Gelgelelim, işin iç yüzüne baktığımızda, PS'li iki buçuk yıla ilişkin bu "olumlu" algının, gerçeklerle pek de örtüşmediği ortaya çıkıyor.

Bugün Financial Times'ta yer alan "Portekiz kemer sıkma karşıtı sürecin sınırlarıyla yüzleşiyor" başlıklı makalede de belirtildiği gibi, PS, kendisinden görevi devraldığı PSD-CDS koalisyon hükümetinin koyduğu bütçe hedeflerine sıkı bir şekilde uyuyor.

PS ve Avrupa'daki "model ortakları", Portekiz'de bir yandan kamu maliyesi disipline sokulurken diğer yandan asgari ücretin yükseltildiğine, işçi maaşlarından alınan gelir vergisinin azalttığına, önceki hükümet döneminde işçi ve emekli maaşlarında yapılan indirimin geri alındığına dikkat çekiyorlar.

Buna karşılık, dolaylı vergilerdeki artış ve yaklaşık 9-10 yıldır pahalılığın artmasına rağmen işçilerin büyük kısmının ücretlerinde hiç artış olmaması, iade edilen hakların reel etkisini sıfıra yaklaştırıyor.

GÖSTERGELER OLUMLU AMA YETERİNCE DEĞİL...

Diğer taraftan, Portekiz ekonomisinin 2011'deki durumunda olmadığı, ekonomik göstergelere bakıldığında görülüyor: Büyüme yüzde 2,7'ye çıkmış, 2015'te yüzde 12,5 olan işsizlik oranı yüzde 7'nin altına inmiş, 2010'da yüzde 8,5 olan kamu borcunun Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'ya oranı yüzde 1,1'e düşmüş durumda.

Ancak burada, işçilerin gelir düzeyindeki iyileşmenin talebi güçlendirmesi gibi bir formülün etkili olduğu söylenemezken, Avrupa ölçeğinde resesyondan çıkılmış olması ve ihracatta 2012'den bu yana kaydedilen düzenli artışın bu "iyileşme"yi sağladığı görülüyor. Dahası, ihracattaki artışın temelinde Portekiz'deki iş gücü maliyetinin düşmesi yani işçi ücretlerinin baskılanması yatıyor.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL' ELEŞTİRİSİ

Finacial Times'ta yer alan makalede, görüşü aktarılan Lizbon Nova İşletme ve İktisat Okulu'nda finans profesörü olan Pdero Santa-Clara, "Kemer sıkma önlemlerinin geriye sarıldığı bir mitten ibaret. Aslında, arttırılan cari harcama, kamu yatırımlarındaki kesintiyle, yüksek vergilendirmeyle ve sosyal transferlerdeki düşüşle fazlasıyla karşılanıyor" yorumunu yapıyor.

"Problem hükümetin uyguladığı politikanın sürdürülebilir olmaması" değerlendirmesini paylaşan Santa-Clara, "Hükümet gelecekten ödünç alıyor. En sonunda, yatırım harcamalarındaki kesinti geri alınmak zorunda" diyor.

Makalede, PS hükümetinin uyguladığı politikayu "sürdürülebilir" olmamakla eleştiren pek çok görüşe yer veriliyor. Buna karşın, sosyal demokrasi, tarihsel misyonunu yerine getirdiği için "hak ettiği" övgüyü de alıyor: