Portekiz yuan bonosu çıkarıyor

Portekiz, yuan bonosu çıkartacak. Portekiz’den sonra Avusturya da yuan cinsinden tahvil ihracı için mutabakat imzalandığını açıkladı.

Portekiz, uluslararası rezerv para olarak ABD doları kullanmayı bırakıyor.

Portekiz Maliye Bakanı Ricardo Mourinho Felix, Çin'den yetki aldıktan sonra iki milyon yuan değerinde üç yıl vadeli Panda tahvil ihraç edileceğini açıkladı, önümüzdeki hafta tahvillerin piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Portekiz’den sonra Avusturya da 28 Nisan tarihinde Hazine ve Çin Endüstri ve Ticaret Bankası arasında yuan cinsinden tahvil ihracı için mutabakat imzalandığını açıkladı.

Çin, Panda tahvil piyasasını 2005 yılında yuan cinsinden borçlanacak yabancı yatırımcılar için kurmuştu. Piyasada ilk satışı aynı yıl Aralık ayında Güney Kore gerçekleştirmişti.

Polonya, Ağustos 2016’da Panda tahvil ihraç eden ilk Avrupa ülkesi olmuştu.