Portekiz Rusya büyükelçisini çağırdı

Portekiz, Rusya Büyükelçisi'ni Skripal olayıyla ilgili görüşmek üzere çağırdı.

Portekiz'in Rusya Büyükelçisi'nin, eski Rus casus Sergey Skripal'in uğradığı saldırı konusunda bilgi almak üzere çağrıldığı açıklandı.

Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva tarafından yapılan açıklamada, büyükelçiyle ilgili görüşme yapılacağı söylendi.

Silva, Portekiz'in NATO ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı attığı adımlara destek verdiğini de belirtti.

İngiltere yönetimi Skripal'e düzenlenen sinir gazı saldırısından Rusya'yı sorumlu tutmuş ve Rusya'ya karşı ortak tavır talep etmişti.