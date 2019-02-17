Poroşenko: Ukrayna'nın ateş etmeyi bırakması mümkün değil

ülkesinin askeri operasyonlara son vermesinin mümkün olmadığını belirten Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, 'Ukrayna ateş etmeyi bırakırsa Ukrayna diye bir şey kalmaz' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, ülkesinin askeri operasyonlara son vermesinin mümkün olmadığını belirterek mevcut durumunu "bir başarının tarihi" olarak nitelendirdi.

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, "Eğer Rusya ateş etmeyi bırakırsa barış başlar. Eğer Ukrayna ateş etmeyi bırakırsa Ukrayna diye bir şey kalmaz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki duruma "Şu anki Ukrayna, bir başarının tarihidir" şeklinde niteleyen Poroşenko, "savaş koşullarında reformlar hayata geçirmeyi başardıklarını" söyledi.

Poroşenko, daha önce de Ukrayna'nın Rusya ile "soğuk barış" yapmaya ihtiyacı olduğunu söylemişti.