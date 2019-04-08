Poroşenko alkol ve uyuşturucu testinden geçmeye hazırlanıyor

Poroşenko, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı’nda (WADA) alkol ve uyuşturucu testinden geçmeye hazırlanıyor.

Ukrayna Başkanı Pyotr Poroşenko, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı’nda (WADA) alkol ve uyuşturucu testinden geçmeye hazır olduğunu belirtti.

Cuma günü eski dünya şampiyonu Ukraynalı boksör Vladimir Kliçko, Poroşenko ve seçimlerdeki birinci turun lideri Vladimir Zelenski’e WADA’da alkol ve uyuşturucu testinden geçmelerini teklif etmişti.

Poroşenko, "Ukrayna" kanalındaki yayında, “Vladimir Kliçko’nun çağrısını tamamıyla destekliyorum hatta ona teşekkür ediyorum” dedi. Poroşenko ülkedeki laboratuvarların güvenli olmadığını teyit etti ve WADA’da yapılacak testi önemsediğini ifade etti. Ayrıca uyuşturucu bağımlılığı olan bir kişinin Ukrayna devlet başkanı haline gelmesinin devlete yönelik bir tehdit anlamına geleceğini belirtti.

Ukrayna’da başkanlık seçimleri 31 Mart’ta gerçekleşmiş, Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu’nun kesin sonuçlarına göre ilk turun galibi komedyen Vladimir Zelenski olmuş, onu mevcut cumhurbaşkanı Pyotr Poroşenko izlemişti. İki aday 21 Nisan’da ikinci turda yarışacak.