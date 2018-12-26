Poroşenko açıkladı: Ukrayna'da sıkıyönetim sona erdi

Ukrayna'da sıkıyönetimin kaldırıldığı duyuruldu. Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyini toplamış, ülkede sıkıyönetime gidilmesi kararını imzalamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, 25 Kasım'da Ukrayna'nın bazı bölgelerinde uygulanmaya başlanan sıkıyönetim uygulamasının sona erdiğini duyurdu.

Ukrayna Meclisi'nin onayıyla ülkenin Rusya ve Transdinyester ile olan sınır bölgeleri dahil, bazı bölgelerinde uygulamaya giren sıkıyönetim, anayasanın 11 farklı maddesindeki bazı temel hak ve özgürlüklere ilişkin kısıtlamalar getirmişti.

‘SEÇİMLER OLMASA UZATIRDIM'

Poroşenko "Rusya tehdidi ortadan kalmadı, seçimler olmasa Yüksek Rada'dan sıkıyönetimin uzatılmasını isterdim" dedi.

Poroşenko sıkıyönetimin sıradan vatandaşların yaşamlarını etkilemediğini ve ekonomide olumsuz sonuçlara yol açmadığını ileri sürdü.

Ukrayna'nın Odessa limanından Mariupol limanına gitmek üzere 25 Kasım Pazar günü yola çıkan 3 Ukrayna savaş gemisine Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri müdahale etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyini toplamış, ülkede sıkıyönetime gidilmesi kararını imzalamıştı.