Pompeo’nun, Kim Jong-un’la görüştüğü iddia edildi

ABD basınında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un ile Pyongyang’da görüştüğü iddiası yer aldı.

ABD basını Trump’ın yeni ABD Dışişleri Bakanı olarak atadığı Mike Pompeo’nun Pyongyang’da Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un ile nisan ayının ilk pazar gününe rastlayan paskalya tatilinde henüz CIA Başkanı iken gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

Görüşmenin ABD Başkanı Donald Trump ile KDHC lideri Kim arasında yapılması beklenen görüşmeye bir hazırlık olarak gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

İddia bugün Washington Post tarafından dile getirildi. Reuters bu bilginin kendilerine de geldiğini yazdı. Ancak görüşme Beyaz Saray kaynaklarınca henüz doğrulanmadı.

Dün Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Florida’da bir araya gelen Trump, burada yaptığı açıklamada KDHC ile “En üst düzeyde doğrudan görüşmekte” olduklarını söylemişti.