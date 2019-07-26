Pompeo’dan Türkiye’ye S-400’leri aktive etmeme çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye’nin S-400 sistemlerini aktive etmemesini istediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400’ler konusunda ülkesinin daha fazla yaptırım uygulayabileceğini ancak bu sistemlerin aktive edilmemesini tercih ettiklerini söyledi.

Bloomberg televizyonuna verdiği demeçte Pompeo, Türkiye’ye S-400 teslimatının ilk aşamasının tamamlanmasıyla ilgili olarak “Bunu daha fazla yaptırım takip edebilir, ancak açıkçası biz S-400’ün işler hale getirilmemesini tercih ediyoruz” dedi.

Bloomberg’in haberinde Türkiye’nin henüz S-400 füzelerini teslim almadığına işaret edilerek Pompeo’nun sözlerinin bir uzlaşmanın sinyali olabileceği belirtildi.

ABD’li Defence One adlı sitede yer alan bir haberde, Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham’ın Çarşamba günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak Türkiye’nin S-400’leri aktive etmemesini istediği, aksi durumda ABD’nin CAATSA yasasındaki yaptırımların uygulanacağını söylediği belirtilmişti. Graham’ın Türkiye'ye bu mesajı ABD Başkanı Trump’ın talimatıyla ilettiği ifade edilmişti.

Pompeo, Bloomberg’e verdiği röportajda bu haberle ilgili bir yorumda bulunmaktan kaçındı.

