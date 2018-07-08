Pompeo'dan, KDHC'nin 'gangster gibi' değerlendirmesine yanıt

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, KDHC ziyareti sonrası Tokyo'da yaptığı açıklamada Pyongyang'ın 'gangster gibi' diye nitelediği taleplerini dünyanın paylaştığını ileri sürerek 'o zaman tüm dünya gangster gibi davranıyor' dedi.

Trump ile Kim Jong-un'un Singapur’da bir araya geldiği zirvenin ardından ABD’nin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne ilk üst düzey ziyareti Dışişleri Bakanı Pompeo tarafından bu hafta gerçekleştirdi.

İlk üst düzey ziyaretini gerçekleştiren Pompeo, konuya ilişkin ziyaretin ardından olumlu açıklamalarda bulunsa da KDHC'nin tam tersi fikirde olduğu ve ziyaret sırasında yapılan görüşmelerin sonucunun "son derece sıkıntılı" olduğunu açıkladığı bildirilmişti.

The Guardian'ın haberine göre, Japonya'nın başkenti Tokyo'yu ziyareti sırasında açıklamalarına yenilerini ekleyen Pompeo, KDHC'ye Vietnam'ı model olarak önerdi. Ekonomik büyüme ve ABD ile olan bağlarını geliştirme konusunda KDHC'nin Vietnam'ı örnek alması gerektiğini belirten Pompeo, Trump'ın da Kim Jong-un'un bu yolu takip etmesini beklediğini söyledi.

KDHC Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Pompeo'nun delegasyonunun tek taraflı ve "gangster gibi" taleplerinin Singapur zirvesinin ruhuna aykırı olduğu belirtmiş ve Pompeo'nun iki günlük ziyareti sırasındaki müzakerelerin sonucunun "üzücü" olduğunu vurgulamıştı.

Açıklamada "ABD tarafının zirvedeki müzakerelerin ruhuna uygun yapıcı bir öneriyle geleceğini düşünmüştük. Ancak beklenti ve umudumuz aptallık derecesinde naifmiş. Öyle görünüyor ki ABD iyiniyetimizi ve sabrımızı yanlış anlamış" ifadelerine yer verilmişti.

Tokyo'da Japonya ve Güney Kore dışişleri bakanları ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüşen Pompeo, KDHC'nin "gangster gibi" ifadesiyle ilgili olarak "o zaman tüm dünya gangster gibi davranıyor" diye konuştu.

Pompe, Pyongyang'ın nükleer programını tamamen kaldırmayı kabul ettiğini ileri sürdü. Pompeo "Silah sistemlerinden parçalanabilir malzemeye ve üretim tesislerine, nükleerden arındırmanın geniş bir tanımıdır bu ve buna karşı çıkmış değiller" diye konuştu.