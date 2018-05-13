Pompeo'dan KDHC açıklaması: Daha çok iş var

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) nükleer deneme sahasını boşaltma kararını "iyi bir başlangıç" olarak nitelendirirken, iki ülkenin kalıcı bir anlaşmaya ise uzak olduklarını söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ile KDHC arasındaki yumuşamaya ve ülkesinin, İranla olan nükleer anlaşmadan çekilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pyongyang yönetiminin nükleer deneme sahasını boşaltma kararını "iyi bir başlangıç" olarak niteleyen Pompeo, kalıcı bir anlaşma için iki ülkenin daha önce benzerine rastlanmayan adımlar atması gerektiğini belirtti. Pompeo "Arzuladığımız şeyi elde ettiğimizi ilan etmek için olmamız gereken yere henüz yakın bile değiliz." yorumunu yaptı. "Daha yapılacak çok iş var. Riskler konusunda gözümüz sonuna kadar açık. Kim'in stratejik bir değişikliğe gideceğini hararetle ümit ediyoruz; ülkesi ve halkı için stratejik bir değişiklik. Bunu yapmaya hazırsa, Başkan Trump da bunun başarılı bir geçiş olmasını temin etmeye hazırdır" diyen Pompeo daha önce anlaşma halinde yapılacağını söylediği mali yardımın ise devlet tarafından değil; özel sektör yatırımlarıyla yapılacağını vurguladı.

İran ile İsrail arasında artan gerilimin ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin bir sonucu olduğu iddialarını "gülünç" bulduğunu ifade eden Pompeo, "İran'ın, Ortak Kapsamlı Eylem Planının (JCPAO) var olduğu döneme göre daha az kısıtlanmış hissettiğini, her gün Amerikalıların seyahat ettiği Riyad havalimanına füze fırlattığını, şimdi de İsrail'e füze fırlattığını söylemek gülünçtür. Yemen'de yaşananlar, Hizbullah'ın yükselişi hep JCPOA varken oldu. Aslında o zaman bunların cezasız kalacağını düşündüler. Avrupa'nın, JCPOA varken balistik füze programlarına sıfır yaptırım uyguladıklarını gördüler." diye konuştu.