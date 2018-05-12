Pompeo'dan KDHC açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, nükleer silahları bırakması durumunda Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) ekonomisine yardımcı olacaklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Güney Koreli mevkidaşı Kang Kyung-wha, ABD Dışişleri Bakanlığı binasında ortak basın toplantısı düzenledi. Pompeo, " KDHC kalıcı ve geri dönüşümü olmayacak bir şekilde bölgenin nükleer silahlardan arındırılmasına razı olursa, Kore ve halkı için iyi bir gelecek olacak." ifadesini kullanarak, bu süreçte ABD'nin yardımcı olacağını söyledi.

AA'nın haberine göer, Başkan Donald Trump ve KDHC lideri Kim Jong Un'la 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceğine dikkati çeken Pompeo, bu görüşmelerin amacının ise Kore bölgesinin nükleer silahlardan arındırmak olacağını belirtti. Pompeo, Kim Jong Un'la yaptığı görüşmeye ilişkin, "iyi" ve "önemli" değerlendirmesinde bulundu.