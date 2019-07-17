Pompeo’dan Erbil saldırısına kınama

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bugün Irak’ın Erbil kentinde bir Türk diplomatın da içinde bulunduğu 2 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı saldırıyı kınadı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Erbil’deki saldırıyı kınadı.

Pompeo “Bugün Erbil’de en az bir Türk diplomatın öldürüldüğü saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu tür nedensiz şiddet eylemlerinin hiçbir gerekçesi olamaz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı “Kurbanların ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyor ve yaralıya acil şifalar diliyoruz. ABD Türkiye ve Irak’ın hükümetlerine ve halkına desteğine olan bağlılığını bir kez daha yineliyor” açıklamasında bulundu.

Öte yandan saldırıda yaşamını yitiren konsolosluk çalışanının otopsi işlemlerinin tamamlandığı, cenazesinin Erbil’den uçakla Türkiye’ye getirileceği bildirildi.

Bugün öğle saatlerinde Irak'ın Erbil kentindeki bir restoranda silahlı saldırıya uğrayan bir Türk konsolosluk çalışanı ile bir Iraklı yaşamının yitirmiş, bir Irak vatandaşının da ağır yaralı olduğu bildirilmişti.