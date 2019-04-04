Pompeo: Türkiye’nin Suriye harekatının yıkıcı sonuçları olur

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Washington’da 40 dakika süren görüşmesinin ardından ABD'den açıklama geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Pompeo’nun Çavuşoğlu'nu "Suriye’ye tek taraflı Türk askeri harekatının potansiyel yıkıcı sonuçları konusunda uyardığı" belirtildi.
Açıklamada Pompeo’nun Suriye'nin kuzeydoğusu konusunda devam eden müzakereleri desteklediğini dile getirdiği kaydedildi.
'S-400'DEN VAZGEÇİN' DEDİ
Pompeo’nun Çavuşoğlu'na Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almaktan vazgeçme çağrısı yaptığı da kaydedildi.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun görüşmede, ABD konsolosluk çalışanları ve ABD vatandaşı Serkan Gölge'nin Türkiye'deki tutuklulukları konusundaki endişesini dile getirdiği belirtildi.
Çavuşoğlu'nun yarın Washington'da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşmesi bekleniyor.