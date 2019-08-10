Pompeo: Türkiye ile görüşmelerde ilerlememiz memnuniyet verici

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından 'Türkiye ile görüşmelerde ilerleme sağlanması memnuniyet verici' açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından "Türkiye ile görüşmelerde ilerleme sağlanmasından memnun olduğunu" belirtti.

Pompeo, "Suriye'nin kuzeydoğusunda ortak güvenlik endişelerimizi ele alan ve sürdürülebilir güvenlik mekanizması kurulması için ABD ve Türkiye arasında yapılan önemli ilerlemelerden memnuniyet duydum. Güvenli bölgenin kurulması, barış ve güvenliğin sağlanması açısından önemli bir adım" mesajını paylaştı.