Pompeo: Türkiye ile görüşmelerde ilerlememiz memnuniyet verici

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından "Türkiye ile görüşmelerde ilerleme sağlanmasından memnun olduğunu" belirtti.

Pompeo, "Suriye'nin kuzeydoğusunda ortak güvenlik endişelerimizi ele alan ve sürdürülebilir güvenlik mekanizması kurulması için ABD ve Türkiye arasında yapılan önemli ilerlemelerden memnuniyet duydum. Güvenli bölgenin kurulması, barış ve güvenliğin sağlanması açısından önemli bir adım" mesajını paylaştı.

Pleased that talks between the U.S. & Turkey led to important progress towards establishing a sustainable security mechanism to address our shared security concerns in Northeast #Syria. Establishing a safe zone would be a big step towards achieving peace & security.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 9, 2019