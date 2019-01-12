Pompeo: Türkiye ile detaylar üzerinde anlaşacağız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Mısır devlet televizyonuna verdiği mülakatta, Türkiye ile Suriye'den çekilme işleminin uygulama aşamalarını görüştüklerini söyledi. Pompeo, Türkiye ile ABD Başkanı Trump'ın detaylar üzerinde anlaşacağını ifade etti.

Ortadoğu turu kapsamında Mısır'a giden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ile Suriye'den çekilme işleminin uygulama aşamalarını görüştüklerini söyledi.

Pompeo Mısır devlet televizyonuna verdiği mülakatta, perşembe günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptıklarını açıkladı. Pompeo, Türkiye ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının uygulanması konusundaki detaylar üzerinde anlaşacaklarını kaydetti.

Çekilmenin “terör örgütleri tehdidinin bertaraf edilmesi ve güvenliğin sağlanmasıyla” eş zamanlı gerçekleşeceğini belirten Pompeo, "Terör örgütlerine siyasi ve maddi baskılar uyguladık. IŞİD ile mücadelemize Asya ve Kuzey Afrika'da devam edeceğiz" dedi.

İran konusuna da değinen Pompeo, Tahran'a daha büyük yaptırımlar uygulamak için çalıştıklarını aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı, "ABD terörle mücadele konusunda Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve hatta Mısır'ı aynı seviyede görüyor. Hedefimiz sadece Ortadoğu'da değil bütün bölgede terör tehdidini azaltmak" ifadelerini kullandı.

Pompeo, İsrail-Filistin sorununun çözümü, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıların giderilmesi konularını önemsediklerini belirtti.

Rusya’nın yapmayı planladığı Uluslararası Barış ve Filistin'de Uzlaşı Konferansı'na ABD'nin katılıp katılmayacağıyla ilgili soruya karşılık Pompeo, "ABD barış ve istikrara çağrı yapılan her yerde olur" yanıtını verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geçen ay yaptığı açıklamada, Filistin ve İsrailli yetkililer arasında ön şartsız görüşme için ülkesinin uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapabileceğini ifade etmişti.

Göreve geldiğinden bu yana ikinci Ortadoğu turuna çıkan Pompeo'nun Ürdün, Irak, Mısır, Bahreyn ve BAE'den sonra Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'i ziyaret etmesi bekleniyor.