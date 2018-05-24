Pompeo Trump'ın seçilmesinde 'Rusya'nın rolü olduğunu' kabul etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilmesi için Rusya'nın girişimde bulunduğunu kabul etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'nın ABD Başkanlık Seçimleri'ne müdahalede bulunduğu iddialarını kabul etti. Eski CIA Direktörü Pompeo, ABD istihbaratının bu konudaki bulgularını kabul ederek, Trump'ın seçilmesinde "Rusya rolü" olduğunu kabul etmiş oldu.

Demokratların konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Pomepo, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde konuyla ilgili verdiği yanıtta Rusya'nın seçimlere dahil olduğunu, ancak "en az kanıtın" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Trump'a yardımcı olduğu konusunda olduğunu söyledi.

Trump'ın bakanlarının ve danışmanlarının ABD Başkanı'na karşı yürütülen "Rusya soruşturması"nda istihbarat kuruluşlarının yanında yer aldıkları görülürken, Trump olayın kendisine karşı başlatılmış bir "cadı avı" olduğu konusunda ısrar ediyor.