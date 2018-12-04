Pompeo: Trump yeni bir liberal düzen kuruyor

Brüksel'de konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump’ın liderliğinde ülkesinin yeni bir liberal dünya düzeni kurduğunu söyledi. Pompeo, ABD'nin 'uluslararası liderlik'ten vazgeçmediğini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel’de yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni bir liberal dünya düzeni kurduğunu söyledi.

ABD’nin “uluslararası liderliği” terk etmediğini belirten Pompeo, İran ve Çin’i de dünyayı istikrarsızlaştırmakla suçladı.

ABD Dışişleri Bakanı, diplomatlara hitaben yaptığı konuşmada, “Büyük demokrasimizin en iyi gelenekleriyle soylu ulusları, savaşları önleyen ve refaha ulaştıran yeni bir liberal düzen inşa etmek için bir araya getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Pompeo “Başkan Trump’ın yönetiminde uluslararası liderliği ve uluslararası sistemdeki dostlarımızı terk etmiyoruz” dedi.

Konuşmasında İran ve Çin’i dünyayı istikrarsızlaştırmakla suçlayan Pompeo, ABD’nin tek taraflı hareket ettiğine dair eleştirileri kabul etmeyerek, “Avrupalı dostlarımız bile bazen özgür dünyanın çıkarlarına hizmet etmediğimizi söylese de bu açıkça yanlış” diye konuştu.

Pompeo ayrıca Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’na Çin gibi ülkelere sağladıkları fonlarını azaltma konusunda baskı yaptıklarını kaydetti.

ABD’nin Avrupa ülkelerinden NATO bütçesine katkılarını artırmasını istediği biliniyor.

NATO Dışişleri Bakanları’nın yarın da devam edecek toplantısında ABD’nin Rusya ile imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan tek taraflı olarak çekilmesi konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantının bir diğer konusunu ise Ukrayna ile Rusya arasında geçen hafta sonu Karadeniz’de yaşanan gerilim oluşturuyor.