Pompeo, Suudi Veliaht Prensi'ne Suriye'deki desteği için teşekkür etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'la Suriye, Irak, Afganistan ve Yemen'deki durum üzerine telefon görüşmesi yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile telefon görüşmesinde Suriye, Irak, Afganistan ve Yemen konularını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pompeo'nun Salman'a "Suudi Arabistan'ın Suriye'nin kuzeydoğusundaki acil istikrar ihtiyacına desteği için" teşekkür ettiği bildirildi. Pompeo'nun, Suudi veliaht prensine, Irak hükümetiyle kurdukları ilişkilerden dolayı teşekkür ettiği de kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, Pompeo ile Salman'ın telefon görüşmesinde, "Afganistan'da yaklaşan bayramda bir ateşkes sağlanması ve ülkede barışın yaygınlaşması için desteklerini" ele aldıkları belirtildi. Açıklamada ayrıca ikilinin "BM Özel Temcilcisinin Yemen'deki sorunun çözümü için yürüttüğü çalışmalar ile karşılıklı çıkarlar doğrultusundaki diğer başlıkları" ele aldıkları ifade edildi.