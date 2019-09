Pompeo: Suudi petrol tesislerine saldırı savaş sebebi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün yaptığı açıklamada İran’ı hedef gösterek Suudi Aramco petrol tesislerine yapılan saldırının “savaş sebebi” olduğunu ileri sürdü.

Bugün Suudi Arabistan saldırılarda kullanılan silahların İran yapımı olduğunu ve saldırının arkasında İran’ın bulunduğuna "neredeyse emin" olduklarını açıklamışlardı.

ABD Başkanı Donald Trump’sa Twitter üzerinden “Hazine Sekreteri'ne, İran’a yaptırımları önemli ölçüde artırması talimatını verdim!” dedi ama yaptırımların içeriklerine dair bir bilgi paylaşmadı.

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019