Pompeo: Pasifik'te hakimiyet kurmaya çalışan ülkelere karşı çıkacağız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Pasifik bölgesinde 'hakimiyet' kurmayı amaçlamadığını ileri sürdü. Pompeo, bölgede hakimiyet kurmaya çalışan ülkelerin karşısında duracaklarını söyleyerek isim vermeden Çin'e gözdağı verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pasifik ilişkilerinin ele alındığı bir konferansta yaptığı konuşmada, bölgede “hakimiyet” kurmayan sadık bir ortak olacaklarına söz verdi.

Washington'da konuşan Pompeo, hakimiyet kurmaya çalışan ülkelere karşı çıkacaklarını belirterek isim vermeden Çin'e gözdağı verdi.

ABD'nin ekonomik ortak olarak bölgedeki konumu, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından kısa bir süre sonra Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer dokuz ülkeyle Transpasifik ortaklığını geri çekmesinin ardından tıkanma yaşamıştı.

Pompeo, “Başkan Trump adına söyleyebilirim ki, tüm uluslar ve şirketler, ABD'nin özgür ve açık bir Hint Pasifiği'nde karşılıklı refahın sağlanacağı koşulları yaratmaya devam edeceğinden emin olabilir” ifadelerini kullandı.

Trump yönetimi, Mayıs ayında hazırladığı programla Avustralya'yı çelik ithalatından alınacak ek gümrük vergilerinden muaf tutma kararı almıştı.

ABD'nin ekonomik olarak barış ve refaha dayalı yeni bir döneme girdiğini ileri süren Pompeo, siber güvenlik ve dijital ekonomi, enerji ve altyapı alanlarında 113 milyon dolarlık yeni yatırım yaptıklarını ifade etti.

Konferansta konuşan bir diğer isim olan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Transpasifik anlaşmasının vadesinin dolduğunu, bu nedenle anlaşmadan çekildiklerini, bölgede ulusal güvenliğe bağlılık çerçevesinde yeni açılımlara hazırlandıklarını vurguladı.