Pompeo: Nükleerde kalıcı son yoksa, Kuzey Kore'ye ödül yok

Trump'ın dışişleri bakanı adayı Pompeo, KDHC'yle yapılacak görüşmelerin nükleer programda kalıcı bir sona ermenin sağlanmaması durumunda, KDHC'ye ödüller sunmaması gerektiğini söyledi.

CIA Direktörü Mike Pompeo, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) nükleer silahlarından vazgeçmek için geri dönüşü olmayan adımlar atana kadar, ABD ile yaptığı görüşmelerde ödül sunulmaması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dışişleri bakanı adayı Pompeo, tarihsel analizin bu konuda "iyimser" olmadığını vurguladı.

“Başkanın ve yönetimin amacı, ödülleri vermeden önce sonuçların kalıcı olmasını, geri dönülmez bir şekilde, elde edeceğimizden emin olmasını sağlamak olmalı" diyen Pompeo, Trump diplomasisinin bu konuda başarılı olabileceğini söyledi.

Trump, mayıs ya da haziran ayı başında KDHC lideri Kim Jong Un ile görüşmeyi planladığını ve görüşmelerin en nihayetinde Washington'un en acil güvenlik tehdidi olarak gördüğü KDHC'nin nükleer silah programının sona ermesini sağlamasını umduğunu söylemişti.