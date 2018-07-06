Pompeo KDHC'ye vardı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, KDHC lideri Kim Jong-Un ile nükleer silahsızlanmayla ilgili detayları görüşmek üzere KDHCye geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-Un'la Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını görüşmek üzere ziyaret ettiği KDHC'ye ulaştı.

KDHC başkenti Pyongyang'a inen Pompeo, Kim Jong-un'un sağ kolu Kim Yong Chol tarafından karşılandı.

Pompeo KDHC'de 1,5 gün kaldıktan sonra, Asya turu kapsamında Japon yetkililerle görüşmek üzere Vietnam'a gidecek.

Birleşik Arap Emirlikleri'ni de ziyaret edecek olan Pompeo, ardından Belçika’nın Brüksel kentinde düzenlenecek 2018 yılı NATO zirvesine katılacak.

