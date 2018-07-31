Pompeo, İran’la görüşme konusunda Trump’ı yalanladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün Trump’ın İran ile ön koşulsuz görüşmeye açık olduğunu söylemesinin ardından yaptığı açıklamada ABD Başkanını yalanladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump’ın İranlı yetkililerle önkoşulsuz görüşebileceğini açıklamasından iki saat sonra CNBC’ye konuştu.

“Daha önce de söylemiştik. Başkan insanlarla sorunları çözmek için görüşmek istiyor” diyen Pompeo şöyle devam etti:

“Eğer İranlılar kendi halklarına yaptıkları konusunda temel değişikliklere gitmeye söz verirlerse, kötü davranışlarını azaltırlarsa, [Trump] yayılmayı gerçekten engelleyen bir nükleer anlaşmaya girmeye değeceğini kabul edebilir, başkan ancak o zaman oturup onlarla konuşacağını söyledi.”

İran resmi haber ajansı İRNA, Pompeo’nun sözlerini “İran sözkonusu olduğunda ABD kendisiyle çelişiyor” başlığıyla duyurdu.

İRNA sözkonusu açıklamayı Trump’ın açıklamalarının 180 derece zıddı olarak yorumladı.

Trump dün İtalya Başbakanı Conte ile Beyaz Saray’daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İran liderleriyle “ne zaman isterlerse” ön koşul olmadan görüşebileceğini söylemişti.

