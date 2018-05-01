Pompeo: İran'ın nükleer silah geliştirdiğine ilişkin belgeler gerçek

İsrail'in İran'ı hedef alan açıklamalarına ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan destek geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail'in İran'a yönelik suçlamalarının ardından açıklama yaparak, İsrail'e destek verdi.

Eski CIA Direktörü, yeni Dışişleri Bakanı Pompeo, açıklamasında şunları söyledi:

"İsrail tarafından ele geçirilen İran içinden belgeler, şüpheye yer bırakmadan İran rejiminin gerçeği söylemediğini gösteriyor. İran dosyalarının büyük bölümünü kişisel olarak inceledim. İstihbarat yetkililerimiz on binlerce sayfalık belgeyi inceliyor ve onları Farsça'dan çeviriyor. Bu analitik çalışma aylarca sürecek. İncelediğimiz belgelerin gerçek olduğunu değerlendiriyoruz."

'BELGELER İRAN'IN YILLARDIR GİZLİ NÜKLEER SİLAH PROGRAMI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

"Bu belgeler İran'ın yıllardır gizli bir nükleer silah programı olduğunu gösteriyor. İran nükleer silah ve füze sistemi geliştirmeye çalışmış. İran bugüne kadar devasa bir atom arşivini Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan gizlemiş.

İran nükleer anlaşmasının hatalarından biri İran'ın askeri nükleer programına ilişkin yasadışı faaliyetleri temize çıkartmaktı. İran son yıllarda belgelerini uluslararası denetimcilere vermek ve nükleer silah çalışmasını itiraf etmek için pek çok fırsata sahipti. Bunun yerine Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na tekrar tekrar yalan söylediler."

ABD BAŞKANI ANLAŞMAYA KARŞIYDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, anlaşmaya başından beri karşı olduğu ve anlaşmayı iptal etmek istediği biliniyordu.

İsrail yönetimi, İran ile yapılan müzakereler sırasında da anlaşmayı istemediğini duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada "İran'ın söylemlerinin aksine; nükleer silah denemelerinin yapıldığını ispatlayacak 'yarım ton' belge bulduklarını" söyledi.

Pompeo'nun açıklamasında belgelerin Avrupa devletlerine iletileceği söylenirken, İsrail hükümeti Netanyahu'ya savaş yetkisi verdi.