Pompeo: 21. yüzyıl gerçekleriyle hareket ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın liberal düzeni reddetmediğini, aksine 21. yüzyıl gerçekleri çerçevesinde dönüştürdüğünü savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Wall Street Journal'da yayımlanan bir söyleşisinde, Trump yönetiminin liberal dünya düzenini 21. yüzyıl gerçekleriyle beraber şekillendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Trump'ın artık ABD'ye yarar sağlamayan küresel kurum ve anlaşmalardan şüphe ettiğini belirten Pompeo, “Başkan Trump, ekibimize öncülük ederken her zaman 'Bu yapı ABD'yi nasıl etkiler?' sorusunu sorar. Başkan, bir uygulamanın ABD'yi 60'larda veya 80'lerde ve hatta 2000'lerin başında nasıl etkilediğiyle ilgilenmiyor, aksine ABD'yi 2018 ve sonrasında nasıl kuvvetlendirebileceğiyle ilgileniyor” açıklamasını yaptı.

Trump'ın “Önce Amerika” stratejisiyle küresel liderlikten çekildiğine ilişkin eleştirilere yanıt veren Pompeo, "Ben buna tamamen farklı bakıyorum" derken, Trump'ın “ABD'nin liderliğinin önemini bildiğini, ancak 'Amerika'nın egemenliği'ni de gözettiğini", bu nedenle “artık adil ve işlevsel olmayan” uygulamaları dönüştürürken “Avrupa ve Asya ülkeleriyle olan tarihsel ilişkileri” göz önünde bulundurduğunu savundu.

ABD-Almanya ilişkilerinin gerilmesi hakkında da konuşan Pompeo, Almanya'nın savunma harcamalarının azlığına dikkat çekerek “Kendi halkını korumak için çaba sarf etmeleri önemli. Öyle yaparlarsa, biz de doğru olanı yapar ve onları destekleriz” dedi. Ticaret konusunda da Almanların adil ve iki taraflı tarife uygulamaları oluşturması gerektiğini belirtti.

Terörle mücadelenin uluslararası arenada öncelik olduğunu belirten Pompeo, jeopolitiğin Çin ve Rusya gibi ülkeler tarafından belirlendiğini vurguladı. ABD'nin Pekin ve Moskova yönetimleriyle iddialı ama aynı zamanda esnek bir ilişki kurması gerektiğini söyleyen Pompeo, ABD-Çin ilişkilerinin anarşi ortamı yerine yasalar ve anlaşmalar çerçevesinde şekillenmesi gerektiğini savundu.

Rusya ile işbirliği ihtimali hakkında da konuşan Pompeo, “Uzlaşmaya varamadığımız çok şey var. Ölçütlerimiz oldukça farklı, fakat doldurulabilecek boş alanlar da mevcut. Bu alanları saptayıp Amerika'yı kötü hamlelerden koruyabileceğimiz ölçüde beraber iş yapabiliriz” açıklamasını yaptı.